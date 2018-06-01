Лановой посоветовал Ефремову "подлечить мозги" из-за слов о Крымском мосте

Известный советский и российский актер украинского происхождения раскритиковал слова своего либерального коллеги. Позицию по этому вопросу он выразил в интервью 6 июня.

Как писала "Версия", накануне Михаил Ефремов во время интервью Юрию Дудю предложил собственный способ наладить отношения России и Украины. По его мнению, все споры о Крымском мосте можно наладить, передав его во владение украинцам. В таком случае, власти Украины должны собирать деньги за проезд через Керченский пролив и несколько унять свой гнев по поводу Крыма в целом. Михаил Ефремов добавил, что Россия способна окончательно задобрить соседей, поставляя им бесплатный газ сроком на 10-15 лет.

После этих высказываний в адрес актера посыпалось множество критики. Своё негодование выразили не только политики из Совфеда, но и деятели шоу-бизнеса: Юрий Лоза, Иосиф Пригожин и Эдгар Запашный.

Свою лепту из-за слов о Крымском мосте внес и Василий Лановой. Он посоветовал "крупному деятелю" Ефремову "подлечить немножко мозги". В беседе с журналистами Nation News он подчеркнул, что глубоко переживает происходящее в "родной Украине" после "госпереворота". Он понадеялся, что в итоге изменения в стране приведут к благополучию народа.