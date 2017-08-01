Экс-солистка Ленинграда будет петь в цирке

Бывшая соратница Сергея Шнурова в группе «Ленинград» Алиса Вокс получила выгодное предложение от Большого Московского цирка, от которого она не смогла отказаться.

Стало известно, что певица примет участие в представлении «Эпицентр мира». Согласно документации, контракт с Вокс был заключен на сумму более миллиона рублей. Также сообщается, что Вокс поучаствует в пятидесяти восьми спектаклях, включая репетиционные моменты. Напомним, Алиса Вокс была одним из вокальных дарований группы «Ленинград» в течение четырёх лет, покинув её два года назад.

Ранее экс-исполнительница прокомментировала развод Сергея Шнурова, особо не удивившись новости, заявив, что его главной причиной стала привязанность артиста к спиртным напиткам.