Высказывания Ольги Рапунцель о сестре стали причиной для критики со стороны поклонников

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель прокомментировала грядущую свадьбу своей сестры. Поклонники с критикой отнеслись к высказываниям в отношении беременной Алёны.

Ольга Рапунцель в одном из своих недавних интервью рассказала о том, что думает о свадьбе своей сестры. Она уточнила, что между сёстрами много различий. В качестве примера Ольга рассказала о том, что она сначала вышла замуж, а уже потом забеременела. В отношении Алёны она считает, что беременность стала одной из причин, почему Илья Яббаров сделал ей предложение. Именно в этом и кроется самая большая разница. Она не забыла уточнить, что всё-таки испытывает радость в отношении сестры, и надеется, что бракосочетание состоится.

Хотя старшая Рапунцель и не уверена, что свадьба всё-таки будет. Жениха она считает ненадёжным, а сделанное предложение еще ни о чём не говорит. Поклонники Ольги думают, что столь негативное высказывание было вызвано завистью или ревностью в отношении сестры. Это стало причиной критики в отношении звезды «Дома-2».