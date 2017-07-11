В трусах и без шляпы: Пугачева застукала Галкина без штанов

Шоумен Максим Галкин долго изводил жену просьбами появиться в его Instagram. Алла Пугачева, наконец, своеобразно вняла просьбам мужа и опубликовала видео, где снят Максим в домашнем интерьере без штанов.

Примадонна всё-таки появилась в Instagram Галкина, правда, как автор видеоролика. Застукав мужа в одних трусах, она вела съемку, не реагируя на призывы мужа снять, наконец, саму себя. Пугачева сказала, что она женщина взрослая и уже вволю наснималась: «А ты бы лучше штаны надел!». Галкин махнул рукой: «Всё с вами ясно!» и ушел восвояси. Пугачева крикнула ему вслед: «Пока, любимый! Штаны висят на стуле».

За каких-то полчаса видео набрало 200 тысяч просмотров. В большинстве своём, поклонники были в восторге от чувства юмора супругов и отмечали атлетическую фигуру Максима Галкина. Многим понравилась легкая, непринужденная атмосфера в доме звезд. «Как дети!» - пишут подписчики страницы.