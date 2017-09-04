Из-за угроз отравления принц Уильям и Кейт Миддлтон наняли для принца Джорджа охрану

Королевская семья всерьез обеспокоена безопасностью юного принца Джорджа – старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Мальчика хотели отравить, но трагедию удалось предотвратить.

Не так давно в Великобритании арестовали мужчину, который призывал отправить в школу, где учится принц Джордж, мороженное с ядом. Этот человек размещал призывы нанести вред наследнику британской короны в социальных сетях. Полиция арестовала автора публикаций, но принц Уильям и Кейт Миддлтон решили не рисковать жизнью своего сына и наняли охрану.

Оберегать юного принца Джорджа от опасностей будут офицеры из королевской гвардии, вместе с ними мальчик будет находиться вне стен своего дома.

Изначально, принц Уильям и Кейт Миддлтон не скрывали, что их старший сын пойдет в престижное учебное заведение Thomas's Battersea. Однако, такой шаг вызвал множество неприятностей. Первый день похода принца Джорджа в школу ознаменовался вспышками фотокамер журналистов, которые стали подстерегать мальчика.

Затем, в школу приходила женщина, которая утверждала, что является представителем семьи юного принца. Она хотела забрать мальчика с уроков, но ее арестовала полиция. Во время допроса оказалось, что 40-летняя женщина психически нездоровая – у нее было помешательство на принце Джордже.