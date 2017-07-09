«Безусловный фаворит»: Максим Виторган описал впечатления от фильма «Ван Гоги»

В настоящее время в Сочи проходит кинофестиваль «Кинотавр». Актёр Максим Виторган назвал картину, которая, по его мнению, является «безусловным фаворитом».

Это лента «Ван Гоги» от режиссёра Сергея Ливнева. По словам Максима Виторгана, картина особенно выигрышная именно от совместной работы этого деятеля с актёром Алексеем Серебряковым. Также его впечатлило, как работал Серебряков с Даниэлем Ольбрыхски. «Два мощнейших трагических артиста, которые вдруг оказываются очень похожи между собой и перетаскивают зрительское сочувствие то на одну, то на другую сторону», - отметил Виторган.

Актёр описал фильм, как идеально продуманный и в визуальном плане, и по драматургии, как сообщает «Версия.Инфо». По мнению Виторгана, «Ван Гоги» получился жизненным проектом, показывающим душевность там, где её сложно было бы ожидать. «Это, безусловно, нужно смотреть!» - подытожил свой отзыв о картине популярный актёр.