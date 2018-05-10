Юлия Самойлова рассказала, как правильно следует читать ее книгу

Юлия Самойлова презентовала свою автобиографическую книгу «Обычная необычная история», где откровенно рассказала о своей жизни. Певица объяснила, кому будет интересна эта книга в первую очередь и про то, как следует ее читать.

Примечательно, что собственно про Евровидение в книге написано совсем немного и вскользь. Больше в ней повествуется о детстве, друзьях, о болезни, о сопутствующих ей сложностях. Много и откровенно Юлия рассказывает об отношениях с противоположным полом. По ее словам, у нее никогда не было с этим проблем. Иногда знакомилась с молодыми людьми при помощи интернета. Некоторые, «ухажеры», узнав о ее инвалидности прекращали общение, для других это не становилось помехой. Самойлова отмечает, что ее книга будет наиболее интересна для женщин. Также много она поведала об участии в конкурсах, знакомстве со знаменитостями. В частности, с Аллой Пугачевой.

В «Обычной необычной истории», по словам Самойловой, есть одна небольшая, но существенная ошибка. Издателями была перепутана нумерация страниц и хронологический порядок историй, рассказанных певицей. Поэтому, вначале следует читать страницу 222, а уж потом 220 и 221.