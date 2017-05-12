"Дружба или есть, или нет": Боярский дал комментарий на слова Ефремова о "подарке" в виде Крымского моста

Михаил Ефремов вызвал общественный резонанс по поводу передачи Крымского моста Украине. Его заявление также решил прокомментировать Михаил Боярский, отметив, что укреплять дружбу такими "подарками" крайне неправильно.

Напомним, совсем недавно актер Михаил Ефремов дал интервью, в котором рассказал о способе восстановления дружбы между Россией и Украиной. Он посоветовал властям подарить украинцам Крымский мост, в также несколько месяцев поставлять газ бесплатно, и тогда будет вновь налажена дружба.

Многие политики и коллеги Ефремова выступили против такого предложения, осудив при этом самого актера. Высказал свое мнение и известный актер и исполнитель Михаил Боярский. Он заявил, что мнение его коллеги ему не близко, Боярский уверен в том, что страны в скором времени сами наладят отношения.

Как он отметил, "дружба или есть, или ее нет", потому подкреплять ее такими подарками актер не видит смысла.