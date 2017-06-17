«Срывалась и рыдала»: Мария Кожевникова рассказала о пережитом нервном срыве

По словам актрисы, поводом для расстройств и эмоционального перенапряжения стало «непрофессиональное отношение к общему делу». Особую благодарность за терпение Кожевникова высказала своему супругу.

В Instagram-аккаунте Марии Кожевниковой появился снимок, на котором она запечатлена рядом со своим супругом, в руках она держит большой букет красных роз. В описании актриса написала, что два последних дня были для нее очень сложными. Мария Кожевникова перенесла эмоциональное перенапряжение. Это становится понятным после слов о том, что она была невыносимой для своих близких, срывалась и «рыдала». Как отметили пользователи, некие обстоятельства довели Кожевникову до нервного срыва и ей пришлось переживать негативные эмоции. Сама актриса дала намек на то, что причиной ее беспокойств стали люди, которые продемонстрировали непрофессионализм.

Особую благодарность Кожевникова адресовала своему мужу. Пользователи отметили, что именно супругам «достается» больше остальных, ведь близкий человек всегда рядом и на него можно случайно сорваться. Юзеры пожелали Кожевниковой беречь свое здоровье и не изнурять себя лишними переживаниями. Мужа актрисы пользователи одарили комплиментами и словами о его мужестве и терпении, ему также пожелали спокойствия и равновесия.