Никки Рид и Йен Сомерхолдер занялись "акропоцелуями" в мексиканской пустыне

Американские актеры увлеклись страстной йогой, отдыхая возле озера в Мексике. Они не только поделились своим занятием на страницах в Instagram, но и попали в объективы папарацци.

2 июня Никки Рид и Йен Сомерхолдер решили провести отдых на уединённом резорте островов Лорето - Villa del Palmar. Наслаждаясь теплотой мексиканской пустыни, они занялись "акропоцелуями". Такое название их увлечению дал Йен Сомерхолдер, оставив подпись под фотографией на своей странице. Что же это подразумевает: Никки упирается возлюбленному в бедра, пока тот удерживает её в воздухе за плечи и упором ноги в ягодицу. Изогнувшись артистка дотягивается до губ Йена и целует его.

Как выяснили фотографы, пара занялась йогой не только ради красивой фотографии. Когда Йен и Никки отдыхали на пляже у озера - они вновь решили повторить любимую фигуру. На этот раз - без "акропоцелуев". Они наверстали упущенную близость уст позже, прогуливаясь вдоль берега.

Как сообщают журналисты, Никки Рид и Йен Сомерхолдер провели уик-энд, катаясь вдоль островов на лодке, отдыхая в спа-центре и наблюдая за дельфинами в местном заливе.