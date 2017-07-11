«Утерла нос» Пугачевой: Алена Свиридова похвасталась размером своей пенсии

Как оказалось, певице Алене Свиридовой начисляют куда более достойную пенсию, размер ее выплат составляет больше 40 000 рублей. У Пугачевой, для сравнения, размер пенсии составляет меньше 20 000 рублей.

СМИ сообщают о том, что Алена Свиридова «утерла нос» Примадонне. Это ей удалось сделать не совсем специально, за нее это сделал пенсионный фонд, начисляющий артисткам-пенсионеркам выплаты. Оказалось, что Свиридова получила в два раза больше пенсии, чем Алла Пугачева.

Сама Алена Свиридова сначала не обращала внимание на размер выплат. Пенсию она стала получать не так давно, после своего 55-летия. Однако, когда она увидела, что сумма пенсии вполне «достойная» - певица решила этим «похвастаться». Размер пенсии Свиридовой обусловлен тем, что певица имеет звание Заслуженной артистки, от чего ей положены надбавки.

Почему же Алла Пугачева получает лишь 17 000 пенсии – не известно. О размере своих выплат она сообщала еще в прошлом году. Однако, Примадонна поспешила сразу же оправдаться, отметив, что живет не на одну лишь пенсию и имеет доходы для достойной жизни.