Возвращение Саши Белого: Сергей Безруков презентовал клип на первую песню

Знаменитый российский актёр, а теперь ещё и музыкант Сергей Безруков приоткрыл занавес и рассказал о новой песне, которая выйдет накануне Чемпионата мира по футболу и выпущенном клипе.

Сообщается, что вторая композиция новой группы «Крёстный отец», создателем которой является Безруков, выйдет под названием «Прорываться». Известно, что первый трек исполнителей «Не про нас» в первый день вошёл в пятёрку лучших музыкальных новинок в рейтинге iTunes. Кроме этого, сингл попал в сотню наиболее прослушиваемых композиций в европейских чартах.

Также сегодня состоялась презентация клипа на эту песню, который собрал массу мнений от пользователей Сети. Так, большинство комментаторов сравнивает образ Безрукова в видеоработе с сыгранным им Сашей Белым, героем сериала «Бригада» - там Сергей одновременно показан сильным, волевым и романтичным мужчиной.

Это порадовало поклонников артиста, так как именно эта роль полюбилась многими и помогла Безрукову прославиться на всю страну.