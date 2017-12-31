"Любовь зла": Стас Барецкий объявил о романе с Матильдой, бросившей Шнурова

Известный российский шоумен и экс-участник группировки "Ленинград" утверждает, что увел супругу Сергея Шнурова. Такое заявление о сделал во время недавнего интервью.

Общаясь с представителями "Комсомольской правды", Стас Барецкий рассказал о романе с Матильдой Мозговой. По словам музыканта, он сейчас собирается отдыхать в южных краях вместе с женщиной, бросившей Сергея Шнурова. Певец утверждает: "Мы вместе", и обещает потом показать совместную фотографию на яхту.

Стас Барецкий заметил недоумение на лице журналиста и попытался убедить его в правдивости своих слов. Он поинтересовался: почему это СМИ не допускают вероятность подобного развития событий? По словам исполнителя, такие "дела" порой происходят среди друзей. Стас Барецкий подчеркнул: даже Сергей Шнуров не идеальный. А Матильда влюбилась именно в бывшего партнера мужа по "Ленинграду". "Любовь зла," - заметил шансонье и добавил, что является творческим, красивым и богатым женихом.

Что касается Сергея Шнурова - Стас Барецкий призвал его развеяться и отвлечься от разрыва, пустившись "во все тяжкие". Пока это позволяет возраст. Знаменитость заявил: сам бы он при уровне популярности Шнурова поступил именно так. Тогда будет, что вспомнить в старости.

Ранее "Версия" комментарий Сергея Шнурова, прозвучавший во время интервью для журнала Esquire. Он сообщил, что решение расторгнуть брак исходит именно от Матильды.