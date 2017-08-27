Пропали часы и украшения: в Испании ограбили дом Шакиры и Жерара Пике

Сегодня грабители посетили с неожиданным визитом дом защитника футбольного клуба «Барселона» Жерара Пике и его супруги, певицы Шакиры.

Испанский таблоид Marca отмечает, что после ограбления пропали несколько часов из коллекции футболиста, а также любимые украшения Шакиры. Сообщается, что на момент инцидента хозяева отсутствовали: Пике находится на выездном тренировочном цикле в преддверие к Чемпионату мира по футболу, а звезда эстрады продолжает гастрольный тур по городам Германии. Представители полиции начали расследование и приняли меры для поимки злоумышленников. На данный момент грабители не найдены.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске был задержан обвиняемый в грабеже восьмидесятилетней женщины. По предварительным данным, мужчина ворвался в квартиру пенсионерки, избил потерпевшую и потребовал все деньги, которые у неё есть. Преступнику инкриминируют ещё одно ограбление, в ходе которого он заполучил сумму в более чем пятьдесят тысяч рублей.