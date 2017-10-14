«Чехол для бегемота»: Ксения Собчак шокировала Сеть «беременным» платьем

Для красной дорожки кинофестиваля «Кинотавр» Собчак выбрала синее платье, которое пользователи уже назвали «чехлом для бегемота». Многие отметили, что в таком наряде у звезды виден «округлившийся» живот.

Сама Ксения Собчак опубликовала снимок в своем синем платье и отметила на снимке автора наряда – дизайнера Терехова. Пользователи были шокированы тем, что дизайнерское платье оказалось настолько неприглядным, что его сразу же окрестили «беременным». Наряд и правда подчеркнул живот звезды, от чего тот стал казаться более выпуклым и округлившимся.

Некоторые предположили, что Собчак старается скрыть свою беременность или же не хочет, чтобы поклонники увидели ее «растолстевшую» фигуру. Снимок заставил недоумевать даже самых преданных фанатов Собчак, ведь совсем недавно она показывала фотографии в купальнике, а теперь прячет живот за широким покроем платья.

Так или иначе, некоторые решили воздержаться от критики и заявили, что Собчак попросту «не повезло» с модным платьем. Поклонники звезды продолжают доказывать красоту и чувство вкуса Собчак, утверждая, что платье не является «чехлом для бегемота», а называть его «беременным» - глупо.