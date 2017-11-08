"Достали": Пригожина привело в бешенство предложение Ефремова подарить Украине Крымский мост

По словам Пригожина, его уже "достали" люди, которые сами ничего не построили, а решают кому-то что-то дарить. Гнев российского продюсера распространился на Ефремова, пожелавшего подарить Украине Крымский мост.

Как сообщалось ранее, актер Михаил Ефремов придумал весьма оригинальный способ помирить Россию и Украину. Ему надоело, что страны постоянно конфликтует и он нашел "универсальное" решение. По словам Ефремова, мир случится после того, как Россия поступится своими принципами и подарит недавно отстроенный Крымский мост Украине.

Такое заявление привело в бешенство не только политических деятелей РФ, но и звезд шоубиза. Так, российский продюсер Иосиф Пригожин заявил о том, что его невероятно бесят личности, которые сами ни разу ничего не построили в своей жизни, а пытаются раздаривать то, что большим трудом строило государство. Пригожина "достали" такие нелепые предложения от людей, которые ничего не понимают, а просто на политической волне хотят получить свою долю пиара.

Пригожин посоветовал Ефремову построить что-то своими руками, а потом отдавать или дарить это кому угодно, а не лезть со своими советами к тем, кто в этом не нуждается.