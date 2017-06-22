"Союзмультфильм" приятно удивила новой серией перезапущенного "Простоквашино"

6 июня на канале студии в Youtube появилась 3-й выпуск популярного в советское время мультфильма. Зрители посчитали его намного лучше предыдущих двух.

"Союзмультфильм" порадовала россиян новой серией перезапущенного проекта "Простоквашино" под названием "Сезон дождей". Из-за непогоды коровы Матроскина перестали доиться, что побудило героев превратить коровник в настоящие тропики. При этом неведомая зверюшка Там-Тама показала чудеса инженерного мастерства, а малышка Вера Павловна активно ей в этом помогала. В итоге остались довольны все, кроме почтальона Печкина.

Студия приятно удивила зрителей качественным ростом перезапущенного "Простоквашино". Многие пользователи видеохостинга пишут, что третья серия оказалась гораздо насыщеннее и увлекательнее первых пилотных. Её уже разобрали на цитаты, как то финальная фраза Печкина: "Орут, и орут демоны!".

Впрочем, не обошлось без критики. Некоторые комментаторы призвали создателей мультфильма сделать анимацию более плавной и лучше проработать диалоги, которые местами кажутся нелепыми. Нашлись и откровенные хейтеры проекта, которые не признают в культовом "Простоквашино" современные технологии. Стоит заменить, что в более поздних книгах серии от Эдуарда Успенского персонажи по сюжету осваивают Интернет.

Перезапущенный "Простоквашино" изначально произвел неприятный фурор. Зрители обратили внимание, что сестру дяди Федора зовут Вера Павловна. А вот в оригинальной литературе главу семейства зовут Дмитрием. Позднее авторы объяснили - решили несколько отойти от канонов. Кроме этого, зрители заметили множество несостыковок в изображениях и "пропажу" предметов. С другой стороны, грудь мамы приобрела устойчивый размер.

"Союзмультфильм" планирует выпускать новые серии до 2020 года. Как объявили представители организации, до конца 2018-го поклонникам стоит ожидать выхода ещё 13-ти.