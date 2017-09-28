СМИ: Елена Проклова пиарится на фоне развода с мужем, продолжая жить с ним под одной крышей

Актриса Елена Проклова развелась со своим супругом-бизнесменом Андреем Тришиным порядка 3 лет назад, экс-пара продолжает жить в одном доме и спать в соседних комнатах. Однако, на сайте Мытищинского суда появились данные о суде, который состоится между Прокловой и ее экс-мужем.

Развод Елены Прокловой и Андрея Тришина стал для многих загадкой. Супруги развелись, но продолжили жить в одном доме – в подмосковном особняке актрисы. По брачному договору, Тришину после развода полагается гостевой домик, однако мужчина пожелал остаться в особняке, а Проклова отказывать ему в этом не стала. Актриса не раз твердила о том, что судиться и делить имущество она не стремится.

Однако, на сайте Мытищинского суда появилась информация о том, что уже в июле должно состояться первое заседание о разделе имущества. Сама Проклова отрицает такие данные и просит ее не беспокоить.

Подруга актрисы решила прояснить ситуацию и рассказала, что Проклова «пиарится» за счет новой волны внимания к ее разводу с Тришиным. Якобы, Проклова очень любит публичность и готова пойти на суд ради привлечения внимания к своей персоне. Как на самом деле обстоят ее отношения с экс-мужем и почему они продолжают жить под одной крышей – не известно.