СМИ выяснили, с кем Павел Прилучный провел ночи в отеле в разлуке с женой

Российским журналистам стало известно, с кем проводит ночи в номере отеля актер Павел Прилучный, когда ссорится со своей супругой Агатой Муцениеце. Об этом передает информационный портал Super.

Сообщается, что Павел Прилучный был замечен в номере одного из отелей совместной с молодой девушкой по имени Элина. Известно, что 29 мая текущего года знаменитый актер вместе со своим товарищем гуляли допоздна на свадьбе у совместных друзей.

После чего, Павел вместе с приятелем и девушкой Элиной отправились в отель, где молодые люди провели три дня. На данный момент супруга Прилучного Агата Муцениеце пока не прокомментировала похождения мужа.