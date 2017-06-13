Егор Крид расставил точки над "И" в отношениях с Дарьей Клюкиной

Крид так и не понял, почему фанаты заговорили о его скорой свадьбе с Дарьей Клюкиной, ведь "Холостяк" - это всего лишь шоу, а не жизнь. Слухи о грядущей свадьбе рэп-исполнитель опроверг на своей странице в соцсети.

Как известно, в последнем выпуске шестого сезона "Холостяка" Егор Крид остановил свой выбор на девушке из Урала Дарье Клюкиной, которая ранее на шоу уже пыталась завоевать сердце актера Ильи Глинникова. В финальном выпуске Крид вручил ей розу и кольцо, потому фанаты решили, что скоро исполнитель женится на девушке.

Но сразу же после окончания проекта Крид начал постить фотографии своих татуировок, хвастаться просмотрами клипов и рассказывать о концертах, при это вовсе не упоминая Клюкину и их бракосочетание. Одна из фанаток попыталась направить жизнь Крида в "нужное русло", однако исполнитель решил расставить все точки над "И" и указал на то, что никакой свадьбы он не планировал.

Так, на своей странице он написал, что кольцо является такой же частью шоу, как и подаренные девушкам розы. Он попросил фанатов научиться отличать реальную жизнь от шоу и больше не задавать ему глупых вопросов.

Стоит отметить, что ранее Дарья Клюкина заявляла, что ее чувства к Егору Криду не являются постановкой, она еще до участия в проекте ощущала к нему симпатию.