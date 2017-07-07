Настя Кочервей дважды занималась сексом ради денег для онкобольной матери

Участница телепроекта "Дом-2" рассказала СМИ о фактической измене своему молодому человеку из-за критической нехватки средств на лечение. Подробности своих поступков девушка рассказала во время интервью.

Настя Кочервей призналась, что дважды занималась сексом за деньги с состоятельным мужчиной. По словам звезды реалити-шоу, она пошла на такое ради помощи своей онкобольной матери. Её возлюбленный Андрей Шабарин в трудный момент отмахнулся от просьбы в финансовой помощи, обвинив в цинизме и меркантильности. Насте не удалось убедить мужчину даже счетами из медучреждения. В связи с недопониманием, пара рассталась.

После расставания звезда "Дома-2" продолжала искать деньги на лечение матери. Однако ни кредит, ни сдача в ломбард драгоценного кольца не смогли покрыть всю необходимую сумму. Отчаявшись, Настя Кочервей согласилась на условия некого спонсора, который помог ей в обмен на интимные услуги.

Спустя время она возобновила отношения с Андреем Шабариным и поведала ему историю об измене. После рассказа мужчина даже согласился дать Насте первые 100 тысяч, дабы та покрыла долг по кредиту. Девушка добавила, что после столь благородного поступка избранник начал критиковать её, обзывать "проституткой" и угрожать распространением этой информации. Однако для Насти Кочервей самое главное - это живая мама.