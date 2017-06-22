Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова учится дышать без трубки
По словам девушки, которая за свою жизнь пришлось перенести 289 операций, она не думала, что дышать без трубки так сложно. Николь Кузнецова заново учиться вдыхать и выдыхать воздух, что приносит ей много боли и мучений.
В своем Instagram-аккаунте Николь Кузнецова рассказала о том, как она себя чувствует после операции. Девушке очень сложно дается делать то, о чем она так мечтала – дышать без трубки, которая раньше была установлена в ее горле. За годы безуспешных операций у нее полностью атрофировались мышцы дыхательных путей, теперь ей приходится сквозь слезы заставлять себя дышать и кашлять самостоятельно.
Звезда шоу «Битвы экстрасенсов» признается, что часто хочет отклеить пластырь от стомы и дышать через горло. Иногда она так и делает, но потом собирается с силами и заклеивает отверстие, понимая, как больно ей сейчас будет. Николь Кузнецова обещает искать в себе силы и учиться заново жить, стараясь не думать о дыхании через трубку.