Сергей Шнуров поведал о причине развода с Матильдой

Рок-музыкант поделился своими проблемами в семье с журналом Esquire. Во время интервью он намекнул, что расставание спровоцировала супруга.

Лидер группировки "Ленинград" категорически опровергает домыслы о том, что причиной развода с Матильдой Мозговой стали его измены. Сергей Шнуров поведал журналисту Сергею Минаеву, дескать инициатива исходит о жены. Сам исполнитель чувствует себя слегка виноватым, однако не берет на себя всю ответственность за разрыв.

Сергей Шнуров утверждает: пытался "склеить чашку" их с Матильдой отношений. Он отметил, что подобные усилия обречены на провал, если супруга твердо решила "стащить весь сервиз". Сам музыкант пока не представляет, кто же сможет заменить его в качестве партнера.