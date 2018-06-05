«У Бога нет мертвых»: Дмитрий Певцов рассказал о своем погибшем сыне
5 июня Даниилу Певцову могло исполниться 28 лет, сын актера погиб в возрасте 22 лет. Долгое время Дмитрий Певцов отказывался общаться с наследником, однако его жена Ольга Дроздова настояла на налаживании отношений с Даниилом.
В своем Instagram-аккаунте Дмитрий Певцов разместил видеоролик, в котором показаны снимки его погибшего сына Даниила. В описании актер рассказал о том, что его сын был красивым, талантливым и «мощным по-человечески». Певцов поблагодарил мать своего ребенка Ларису Блажко, отметив, что она посвятила Даниилу всю свою жизнь.
Дмитрий Певцов рассказал, что он уже не задает себе вопросы «за что?» и «почему?». Сейчас он осознает, для чего жил его сын и что он успел сделать. По словам Певцова, Даниил успел отдать много своего душевного тепла и любви. Он спасал и защищал многих людей. Дмитрий Певцов понял, что смерти нет. По словам актера, «у Бога нет мертвых». Сейчас он надеется прожить так, как жил его сын. Тогда, считает Певцов, Бог даст ему возможность встретиться с Даниилом в «Горнем Мире».
Пользователи прониклись глубиной мысли Певцова. Они пишут, что актеру удалось принять всю боль утраты и осознать свое предназначение. Дмитрию Певцову желают сил и мудрости.
Даниил Певцов был рожден Ларисой Блажко, с которой Дмитрий Певцов встречался и жил гражданским браком. После рождения ребенка их отношения ухудшились, актер ушел от женщины. Затем, он долго не хотел признавать Даниила своим ребенком, но все же это сделал. Даниил Певцов шел по стопам своего отца и был актером.
ДАНИИЛ ПЕВЦОВ родился 5 июня 1990 года . Красивый, талантливый, очень мощный по-человечески. Спасибо его маме, Ларисе Блажко, которая посвятила ему всю свою жизнь... Один иеромонах из Сретенского монастыря, посмотрев фильм «Ангел в сердце», где Даня сыграл главную роль, сказал: «Впервые вижу такого МОЛОДОГО человека, душа которого УЖЕ созрела для Царствия Божия»... Дани нет с нами уже почти шесть лет... Когда я перестал задавать себе вопросы «ЗА ЧТО?», «ПОЧЕМУ?» и «В ЧЕМ СМЫСЛ?», пришло осознание того, для чего жил Даня, ЧТО ИМЕННО успел сделать мой сын. И именно для меня! Да, Даня много успел сделать для других: вытаскивал, спасал, защищал. И по-человечески, и, иногда, просто физически.. Даня много успел отдать своего душевного тепла, своих сил, добра и любви. И в жизни, и на сцене, и с экрана. Другим... «Твое только то, что ты отдал...», сказал Святитель Иоанн Златоуст. Меня же, своего отца Даня привел в Храм Божий. Привел... своим уходом из этого мира. И теперь я знаю, что СМЕРТИ НЕТ, потому что у Бога нет мертвых!.. Если сумею прожить так, как Даня прожил, Бог даст, встретимся там, в Горнем Мире. Покой, Господи, душу раба Божия Даниила.