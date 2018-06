«У Бога нет мертвых»: Дмитрий Певцов рассказал о своем погибшем сыне

ДАНИИЛ ПЕВЦОВ родился 5 июня 1990 года . Красивый, талантливый, очень мощный по-человечески. Спасибо его маме, Ларисе Блажко, которая посвятила ему всю свою жизнь... Один иеромонах из Сретенского монастыря, посмотрев фильм «Ангел в сердце», где Даня сыграл главную роль, сказал: «Впервые вижу такого МОЛОДОГО человека, душа которого УЖЕ созрела для Царствия Божия»... Дани нет с нами уже почти шесть лет... Когда я перестал задавать себе вопросы «ЗА ЧТО?», «ПОЧЕМУ?» и «В ЧЕМ СМЫСЛ?», пришло осознание того, для чего жил Даня, ЧТО ИМЕННО успел сделать мой сын. И именно для меня! Да, Даня много успел сделать для других: вытаскивал, спасал, защищал. И по-человечески, и, иногда, просто физически.. Даня много успел отдать своего душевного тепла, своих сил, добра и любви. И в жизни, и на сцене, и с экрана. Другим... «Твое только то, что ты отдал...», сказал Святитель Иоанн Златоуст. Меня же, своего отца Даня привел в Храм Божий. Привел... своим уходом из этого мира. И теперь я знаю, что СМЕРТИ НЕТ, потому что у Бога нет мертвых!.. Если сумею прожить так, как Даня прожил, Бог даст, встретимся там, в Горнем Мире. Покой, Господи, душу раба Божия Даниила.

