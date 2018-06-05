«У Бога нет мертвых»: Дмитрий Певцов рассказал о своем погибшем сыне

5 июня Даниилу Певцову могло исполниться 28 лет, сын актера погиб в возрасте 22 лет. Долгое время Дмитрий Певцов отказывался общаться с наследником, однако его жена Ольга Дроздова настояла на налаживании отношений с Даниилом.

В своем Instagram-аккаунте Дмитрий Певцов разместил видеоролик, в котором показаны снимки его погибшего сына Даниила. В описании актер рассказал о том, что его сын был красивым, талантливым и «мощным по-человечески». Певцов поблагодарил мать своего ребенка Ларису Блажко, отметив, что она посвятила Даниилу всю свою жизнь.

Дмитрий Певцов рассказал, что он уже не задает себе вопросы «за что?» и «почему?». Сейчас он осознает, для чего жил его сын и что он успел сделать. По словам Певцова, Даниил успел отдать много своего душевного тепла и любви. Он спасал и защищал многих людей. Дмитрий Певцов понял, что смерти нет. По словам актера, «у Бога нет мертвых». Сейчас он надеется прожить так, как жил его сын. Тогда, считает Певцов, Бог даст ему возможность встретиться с Даниилом в «Горнем Мире».

Пользователи прониклись глубиной мысли Певцова. Они пишут, что актеру удалось принять всю боль утраты и осознать свое предназначение. Дмитрию Певцову желают сил и мудрости.

Даниил Певцов был рожден Ларисой Блажко, с которой Дмитрий Певцов встречался и жил гражданским браком. После рождения ребенка их отношения ухудшились, актер ушел от женщины. Затем, он долго не хотел признавать Даниила своим ребенком, но все же это сделал. Даниил Певцов шел по стопам своего отца и был актером.