Победительница "Холостяка" рассказала, как помогла фанатке победить недуг

Клюкина рассказала, что ее болезнь помогла поклоннице справиться с аналогичным недугом. Об этом девушка рассказала в одном из интервью.

Победительница шестого сезона шоу "Холостяк" и обладательница сердца Егора Крида рассказала о болезни, которая преследует ее много лет. Известно, что Дарья Клюкина обладает таким дефектом речи, как заикание. Девушка призналась, что борьба с данным заболеванием дается ей крайне нелегко, особенно тяжело было на проекте. Клюкина отметила, что перед многочисленными камерами ее заикание только усиливалось и дефект становился заметен.

Несмотря на это, Дарья не теряет энтузиазма и намерена побороть заболевание, ведь оно совершенно не помешало ей стать популярной и даже помогло одной из ее фанаток. Клюкина рассказала, что на встрече с поклонниками к ней подошла одна девушка и сказала, что также страдает от заикания и жутко его стесняется. Но когда она увидела на проекте Клюкину, стала меньше стесняться и даже начала отвечать у доски, чего ранее не делала из-за своего дефекта.

Это вдохновило Дарью рассказать в своем микроблоге о подробностях борьбы с заиканием. Также девушка отметила, что в скором времени она намерена пройти актерские курсы, которые способствуют правильной постановке речи.