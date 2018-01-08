Воронежцы роняют челюсти из-за мощной попы девушки в розовых шортах

Россиянка станцевала для социальных cетей и поразила пользователей спортивной формой. Такая публикация появилась в Instagram-сообществе hmk_official.

На видеозаписи девушка в обтягивающих розовых шортах демонстрирует свою "мощную" попу и плоский живот. Обладательница выдающейся части тела пишет, что собирается перебираться в Воронеж и опасается забросить свои тренировки после переезда. Она добавила: вернулась к спортивным занятиям после длительного перерыва. Годы назад она активно занималась танцами, чирлидингом, посещала тренажерный зал, однако со временем эти увлечения отошли на задний план. Теперь же девушка вернула прежнюю форму и спешит похвастаться перед соотечественниками.

Воронежцы остались приятно поражены достижениями автора ролика. Некоторые мужчины откровенно заявили, что роняют челюсти на пол при виде столь привлекательного зрелища. Другие поддержали такую реакцию и похвалили девушку за доставленное эстетическое удовольствие.