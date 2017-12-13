Ольга Бузова ревнует Романа Гриценко к другой девушке

Телеведущая подозревает, что ее ухажер, который не так давно поцеловал ее прямо на лобном месте, пытается строить отношения с другой. По словам Бузовой, Гриценко проводит ночи с экс-участницей «Дом-2» Ириной Пинчук.

Роман Гриценко активно проявляет свои знаки внимания к Ольге Бузовой, молодой человек весьма настойчив в своих стараниях. Ему удалось поцеловать певицу перед камерами проекта, что весьма заинтриговало зрителей. Сама Бузова держит дистанцию между собой и Гриценко, изредка позволяя ему проявлять к ней симпатию.

Теперь же, Бузова не смогла скрыть ревности и обвинила Гриценко в нечестности. По словам телеведущей, молодой человек сначала дарит комплименты и поцелуи ей, а потом идет к Ирине Пинчук. Экс-участнице «Дом-2» Гриценко презентует букеты и водит ее на свидания.

Более того, Бузова ссылается на слухи и утверждает, что Гриценко проводит с Пинчук ночи и хочет вернуть ее на телестройку. Певица не может понять, зачем тогда парень оказывает ей знаки внимания, если уже строит отношения с другой. По мнению Бузовой, Пинчук неприятно видеть все это.

Зрители решили, что Бузова переживает не о чувствах Пинчук. Якобы, певица боится вновь быть брошенной, поэтому стала более осторожной и не хочет открываться человеку, в чьих поступках и намерениях не уверенна до конца. Многие пользователи считают, что Гриценко «пиарится» за счет Бузовой, а настоящих чувств к ней не испытывает.