"Стилиста на мыло": Анна Семенович шокировала поклонников отросшим животом

Певица нарвалась на критику своих форм, а ведь лишь на прошлой неделе хвасталась удивительным похудением. Недавняя фотография звезды в Instagram показала её весьма нестройные габариты.

Для съёмок нового клипа Анна Семенович облачилась в облегающее кожаное платье. На снимке со съёмок знаменитость позирует рядом со двумя другими актрисами, играющими сексуальную горничную и массажистку. Анна Семенович отметила, что значение своего образа сама не понимает, а потому обращается за помощью к подписчикам.

Комментаторы не разделили творческого задора исполнительницы и остались шокированными её внезапно отросшим животом. Как писала "Версия", на днях Анна Семенович приятно удивила аудиторию фотографией, где её талия уменьшилась примерно в два раза. Однако выступающая под платьем часть тела выдаёт далеко не идеальные формы.

Одна из подписчиц резко осудила автора и отметила, что живот Анны Семенович сильно заметен на фоне худеньких коллег по площадке. По мнению комментатора, нужно отправить "на мыло" стилиста, нарядившего певицу в столь неудачную одежду. Её поддержали многие другие пользователи, которые посоветовали Анне Семенович не выпячивать свои недостатки. Впрочем, многие по прежнему восхищаются звездой и находят её прекрасной.