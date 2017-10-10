Ольга Бузова и Егор Крид поссорились из-за подписчиков и шоу «Холостяк»

Егор Крид заявил, что ему не жалко славы и он готов делиться ею с другими. Ольга Бузова резко ответила на такие слова и отметила, что популярность финалисток шоу «Холостяк» не является заслугой певца.

В Сети стало известно, что Дарья Клюкина стала гораздо популярнее после шоу «Холостяк», в ее Instagram-аккаунте стало в два раза больше подписчиков. Егор Крид отреагировал на такую новость спокойно, ответив, что он не «жадничает» популярностью и может ею делиться.

В ответ на такие слова Ольга Бузова упрекнула Крида в нежелании понимать, что славу девушкам из «Холостяка» принес не он. По словам певицы и телеведущей, финалистки проекта стали популярнее лишь потому, что они попали на телеэкраны в прайм-тайм эфира федерального канала. А личность «холостяка» в данном случае не важна.

Пока Крид и Бузова ссорились из-за подписчиков и того, чья же заслуга в популярности девушек, пользователи стали делиться и своим видением ситуации. Одна из подписчиц заявила, что Егор Крид является «главной принцессой шоу». Некоторые с этим согласились, другие же стали спорить. В итоге, Бузова и Крид прекратили ругаться и сошлись на том, что певица пожелала музыканту и победительнице «Холостяка» любви.