Михаил Шуфутинский впервые рассказал о гибели своей супруги

По словам известного певца, в 2015 году, когда он гастролировал в Израиле, его жена находилась в США. Шуфутинский не мог дозвониться до супруги Маргариты и попросил сына обратиться в полицию, когда полисмены вошли в дом, возлюбленная музыканта уже была мертва.

Свою историю Михаил Шуфутинский впервые решил рассказать на шоу «Судьба человека». По словам музыканта, с супругой Маргаритой он в браке прожил более 40 лет. Его жена всегда ехала за ним и поддерживала во всех начинаниях. Вместе они проделали путь из Магадана до США. Уже в Лос-Анджелесе они остановились. И, хотя Шуфутинский продолжил жить на две страны, его жена уже обосновалась в США.

В 2015 году случилась трагедия, жена Шуфутинского умерла. Тогда он был с гастролями в Израиле. Он не мог дозвониться до супруги, но сначала не предал этому значения, ведь была разница во времени. Его сын Антон также не мог связаться с Маргаритой. Уже на третий день семья стала «бить тревогу», сын обратился в полицию. Там спросили разрешения на проникновение в дом. Когда полицейские вошли в жилище Шуфутинского, его жена была мертва.

По словам Шуфутинского, супруга скончалась от сердечной недостаточности, хотя до этого болезнями не страдала. Ему до сих пор сложно осознать гибель супруги, ведь он был «деревом», а она «землей», на которой это росло это «дерево». Маргарита была «цементом» их семьи, женщина объединяла всех родных, а с ее гибелью крепкая связь пропала.