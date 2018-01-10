Михаил Ефремов рассказал Дудю, почему назвал народ "мерзкой подростковой гнидой"

На днях знаменитый российский актёр Михаил Ефремов побеседовал с известным ведущим на YouTube-платформе Юрием Дудём о России и её населении. Так, он заявил, что считает россиян слишком доверчивыми и легкомысленными для нынешнего времени.

В качестве примера он вспомнил о популярной интернет-пирамиде конца двадцатого века «МММ», которая сделала неплатежеспособными миллионы жителей страны. Однако на данный момент подобные схемы не имеют развития, так как Россию захлестнула волна патриотизма. Также актёр немного пояснил свою цитату пятилетней давности, в которой «народ…мерзкая подростковая гнида». Он заявил, что сказал именно так, потому что в то время россияне в основном вели себя агрессивно и народом правили истеричные настроения.

Однако Ефремов считает себя полноценной и неотъемлимой частью российского народа, однако отмечает, что его подобное негативное настроение выходит в художественное осмысление себя и жизни в целом.