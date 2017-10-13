"Медийная путана": что говорят в Сети о победительнице проекта "Холостяк-6"

После окончания шестого сезона проекта «Холостяк», главным героем которого стал Егор Крид, известная интернет-персона Лена Миро продемонстрировала свою точку зрения по отношению к победительнице и потенциальной невесте Дарье Клюкиной.

Так, Миро не постеснялась в выражениях и негативно отзывалась об участнице. В основном это было связано с тем, что Клюкина второй раз подряд приходит на проект за любовью. Однако, в прошлый раз, когда холостяком был звезда сериала «Интерны» Илья Глинников, Дарья добровольно покинула шоу на экваторе, приняв решение вернуться к экс-возлюбленному.

Из-за этого девушка была названа неискренней и «медийной путаной». В то же время она не верит в распространённые слухи об отношении Клюкиной к предоставлению эскорт-услуг.

Напомним, взаимоотношения между Егором и Дарьей были с самого начала весьма напряжённые. Однако, несмотря на это, сыграла симпатия, появившаяся между героями с самого начала, и именно поэтому Крид выбрал Клюкину в конце проекта.