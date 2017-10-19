Моральный ущерб - 1 рубль: на видеоблоггера Юрия Дудя подали в суд

Сегодня один из московских судов зарегистрировал иск в отношении к популярному российскому видеоблоггеру.

Известно, что главу PR-агентства «Простор: PR & Консалтинг» Романа Масленникова смутил один из роликов ведущего и журналиста Юрия Дудя. Как говорит сам Масленников, в роликах Дудя очень часто появляются люди, употребляющие наркотические вещества и, по сути, занимаются их прямой пропагандой. Сам ведущий в это время задаёт много наводящих вопросов, тем самым развивая интерес к этому вопросу у своих зрителей. Как гласит иск, во время бесед блоггера с такими представителями рэп-культуры, как Гуф, Баста, Влади, Бледный и Скриптонит звучит очень много фраз, связанных с употреблением наркотиков, в том числе их употребление и способы изготовления.

Согласно с заявлением, Масленников требует от Дудя возмещения морального ущерба размером в один рубль и удаления деморализующих видеороликов с сервиса YouTube. В суде заявили, что примут или отклонят исковое заявление через пять дней после его подачи.