Медики набросились на Елену Воробей из-за запущенной болезни дочери

Артистка рассказала Андрею Малахову, что врачи чуть не растерзали ее после того, как оценили состояние здоровья ее 15-летней дочери. Также Воробей шокировало то, что интернет-хейтеры назвали ее плохой матерью и обвинили в халатности.

Артистка Елена Воробей стала гостьей программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, в которой рассказала о реакции врачей на состояние здоровья ее дочери. Как рассказала артистка, несколько лет назад София жаловалась на боли в спине и мать повела ее в больницу, где у нее диагностировали сильный сколиоз. Медики прописали носить бандаж, однако девочка отказалась носить его в школу и надевала только дома.

Спустя пару лет Воробей вновь пришла с дочерью к врачам, они сделали снимок и заявили, что у девочки нет и никогда не было сколиоза. Буквально через несколько недель после посещения врачей София начала жаловаться на сильные боли в спине, потому Воробей повела ее в другую клинику. Там медики изучили снимки и сделали новые, после чего набросились на мать и поинтересовались, как можно было так запустить болезнь дочери, ведь искривление на тот момент составляло 43 градуса.

Девочке назначили операцию, хирурги вставили ей около 20 титановых шурупов, без которых София могла остаться инвалидом. Операция прошла успешно и девочка восстанавливается. Также Воробей шокировало то, что на нее набросились хейтеры. Они называли ее плохой матерью, обвиняли в халатности и интересовались, как она могла бросить дочь за день до операции. Артистка пояснила, что она была связана с организаторами жестким контрактом, потому и не могла отменить выступление.