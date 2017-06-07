Криштиану Роналду показал трогательное фото после дня рождения близнецов

На фотографии он вместе с супругой Джорджиной Родригес , их совместной дочерью Аланой Мартиной, его сыном Кришриану Роналду-младшим, а также близнецами от суррогатной матери Евой и Матео купается в бассейне.

Известный португальский 33-летний футболист, выступающий за испанский клуб "Реал Мадрид", Криштиану Роналду на своей официальной странице фотохостинга Instagram показал трогательное фото после дня рождения близнецов. На нем запечатлена вся его семья, состоящая из шести человек. Все они купаются в домашнем бассейне, лишь маленькая Алана Мартина коротает время в специальном лежаке, ведь пока не умеет даже сидеть.

Роналду подписал снимок: "Мои дети Ева и Матео отмечают сегодня свой первый день рождения! Поздравляю, мои дорогие дети!". За несколько часов после публикации фотография набрала практически три миллиона отметок "Нравится". Также поклонники оставили множество комментариев, хваля футболиста как хорошего отца, а также выражая симпатию к его возлюбленной Джорджине Родригес.