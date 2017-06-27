Сестра Жанны Фриске носит ее одежду и хочет провести прямой эфир из ее квартиры

Об этом она сама сообщила на личной странице в Instagram. Многие поклонники поддержали ее идею, но другие же осудили за то, что она носит вещи покойной звезды.

Сестра Жанны Фриске Наталья носит ее одежду и хочет провести прямой эфир из ее квартиры. Такими мыслями она поделилась со своими подписчиками под одним из последних постов на своей странице фотохостинга Instagram. Сестра покойной певицы поделилась, что очень скучает за ней и, чтобы хоть как-то утолить печаль, часто перебирает вещи, которые напоминают о ней и одевает ее одежду в повседневной жизни. Такой подход помогает ей чувствовать, будто Жанна Фриске все еще находится рядом с ней.

В целом, реакция на предложение Натальи Фриске была положительной. "Да Наташ было бы здорово если ты провела мвой эфир из квартиры Жанны..по ней скучает пол страны, а ты так похожа на нее", "Да очень скучаем ! Как нам всем не хватает Жанны. А как вам, боюсь даже представить ...Очень хотелось бы увидеть эфир,спасибо вам за эту возможность !" (орфография и пунктуация авторов сохранены), - писали в комментариях искренние поклонники певицы, которая умерла из-за рака мозга.