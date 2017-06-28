Ксения Бородина перестала носить обручальное кольцо

Поклонники ведущей заметили, что на одной из видеозаписей Ксения без обручального кольца. К слову, раньше она его носила всегда.

Стоит отметить, что со своим мужем Бородина уже не раз была в ссоре. Однажды общественность узнала, что в то время, когда Ксения была беременна, супруг ей изменил. Тогда Бородина приняла решение сохранить семью, вот только никто не знает, как она поступит снова в такой же ситуации. Сначала ее супруг уехал в командировку в Германию, после этого Бородина перестала носить кольцо.

Поклонники полагают, что теле-дива сняла обручальное кольцо из-за очередной размолвки со своим мужем. Подписчики стали интересоваться у Ксении, что произошло, но на подобные вопросы девушка не отвечает.

Напомним, что недавно состоялась премия Topical Style Awards, где награды вручала Оксана Федорова. Ксению Бородину наградили как "лучшую инста-диву года". Бородина отметила, что в социальной сети она очень часто общается со своими подписчиками, хоть и не заводит близких отношений. Она добавила, что мероприятия Оксаны Федоровой посещает с удовольствием, хотя и не любит светские вечера. Также награду получила еще одна ведущая "Дома-2" Ольга Бузова: ее назвали самой стильной девушкой России.