"Все люди как люди, а я суперзвезда": Лобода исполнила тверк на девятом месяце беременности‍

Накануне певица устроила презентацию своего нового клипа на песню "Superstar", где она со словами "Все люди как люди, а я суперзвезда" исполняет жаркий тверк с огромным животом.

Известная исполнительница Светлана Лобода исполнила тверк на девятом месяце беременности‍, чем точно удивила по крайней мере половину своих подписчиков. Другая же половина была возмущена от того, почему певица не боится "рисковать ребенком" и делает резкие движения с уже "опустившимся животом". Если уж продолжать тему онегативных комментариях, то стоит отметить, что многие пользователи себя сочли такой танец как тверк от беременной женщины и вовсе неэстетичным.

Тем не менее, искренние поклонники Лободы были восхищены ее упорством и умением достигать своих целей даже в таком положении. Кроме того, они отметили, что даже будучи беременной звезда сумела сохранить свою фигуру в наилучшей форме.

Съемки клипа на композицию песню "Superstar" проходили в США, когда Светлана Лобода еще не родила. Вместе с ней в нем также танцуют другие актрисы с животами, однако неизвестно точно, действительно ли они все были беременны.