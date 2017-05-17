Пародист поделился, что отношения с женой явно улучшились после появления в их семье сына Миши. Недавно ему исполнилось три года, празднование затянулось на целую неделю.

Известный пародист Михаил Грушевский рассказал, что спасло его брак с молодой женой Евгенией Гусляровой. Известно, что между супругами довольно большая разница в возрасте - 15 лет. Юморист поделился, что влюбился в свою будущую супругу с первого взгляда, однако больше всего взаимопонимания в семье они приобрели лишь после появления на свет общего ребенка.

На день рождения родители постарались побаловать Михаила Грушевского-младшего и буквально задарили его различными игрушками. Тем не менее, они все же хотели прививать ему хорошие качества, так что пошли в зоопарк и оформили опеку над зебрами. Таким образом они хотят научить своего сына ответственности.