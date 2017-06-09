«Что за мать такая?»: Ирину Шейк забыла обуть собственную дочь

Американские папарацци все чаще стали встречать на улицах Нью-Йорка супермодель Ирину Шейк на прогулке с дочерью. Однако на этот раз модель раскритиковали за то, что Ирина забыла обуть собственную дочь и девочка оказалась босой.

Долгое время Ирина Шейк скрывалась вою беременность, а после рождения дочери отказывалась показывать малышку поклонникам. Однако сейчас уже модель спокойно прогуливается с дочерью по улицам Нью-Йорка. Одну из таких прогулок засняли папарацци и снимки выложили в соцсети. Увидев фотографии интернет-пользователи стали критиковать Ирину за то, что не обула дочь и девочка оказалась на улице с голыми ногами.

Также Шейк досталась критика и за внешний вид. Многие фолловеры заметили невымытые волосы модели и отсутствие макияжа. Кроме того, поклонникам не понравилось и красное платье Ирины, которое очень простило её модельную внешность.