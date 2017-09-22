Алена Водонаева посоветовала полным людям "жрать и вонять потом" у себя дома

Как заявила экс-участница "Дома-2", таким людям нужно сидеть дома, где они смогут спокойно "жрать и вонять потом". На оскорбительный пост Водонаеву толкнул полный мужчина в очереди на регистрацию в аэропорту.

Звезда скандального проекта Дом-2" Алена Водонаева уже давно известна своими провокационными высказываниями. На этот раз ее взбесили полные люди и она посвятила проблеме лишнего веса целый пост на своей странице в соцсети. Водонаева рассказала, что как-то раз перед ней в очереди на регистрацию стоял очень толстый мужчина, от которого сильно разило потом.

Девушка не смогла сдержать своего отвращения и написала в соцсети, что тем, кто любит "жрать и вонять", надо сидеть дома. Она сравнила толстых людей с наркоманами и алкоголиками, отметив, что все они вызывают только отвращение и неприязнь. Водонаева отметила, что сама она никому не мешает и предпочитает, чтобы никто не мешал ей.

По ее словам, она никогда не тупит" на кассе и готовит деньги заранее, включает поворотники, тихо разговаривает в общественных местах, не слушает музыку после 20:00 и запрещает своему сыну Богдану хулиганить на людях. Она пожелала, чтобы все относились друг к другу с уважением и не мешал жить остальным.

Также Водонаева посоветовала полным женщинам прекратить есть и заняться собой, так как их мужья засматриваются на таких худых девушек, как она сама.