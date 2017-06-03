Около года бывший муж звезды и отец ее дочери Полины считал, что тем не следует общаться, однако в этот раз предоставил им возможность тесно пообщаться и даже отпустил за границу.

Скандальная телеведущая Дана Борисова уехала из России вместе с дочерью. Об этом сообщила она сама в своем личном профиле фотохостинга Instagram. Как оказалось, знаменитость решила побаловать дочь и отвезла ее "в сказку", на отдых. Она призналась, что повезла Полину на Крит, а позже они вместе показали прекрасные пейзажи, которые открываются им со двора базы, где они остановились.

По всей видимости, телеведущая пытается всеми силами завладеть сердцем дочери, а потому балует ее при каждом удобном случае. В последнее время они посетили много мероприятий вдвоем, а также проводили много времени в развлечениях. С того момента, как Дана Борисова решила реабилитироваться от своей алкогольной зависимости, прошло уже больше года, так что, скорее всего, она собирается снова забирать дочь к себе на постоянное проживание.