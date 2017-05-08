Стройная Анна Бузова снова превзошла знаменитую сестру

Стройная Анна Бузова является обладательницей спортивной фигуры, которую все время сравнивают с внешностью её знаменитой сестры Ольги Бузовой. На этот раз пользователи Сети посчитали, что Анна превзошла родственницу в прекрасной растяжке, которой не может похвастаться Ольга.

Ольгу Бузову поклонники неоднократно критиковали за неуместные и нелепые танцы. Пользователи Сети заявили, что телеведущей не хватает пластики, а потому и движения получаются все однообразные и несуразные. Однако прекрасной растяжкой может похвалиться сестра Ольги Анна Бузова, которая с недавнего времени стремится стать фитнесс-тренером.

На новом снимке Анна показала хорошую растяжку и прекрасную физическую форму. В то время, как поклонники Ольги Бузовой все чаще стали критиковать знаменитость за заметно увеличившиеся бедра.