Юлия Самойлова рассказала в мемуарах о своем первом сексуальном опыте

Участница "Евровидения-2018" рассказала о том, как складывались ее сексуальные отношения с противоположным полом. По словам Самойловой, ее первый парень сильно разочаровал ее в постели.

Как стало известно, буквально недавно Юлия Самойлова выпустила свои первые мемуары, в которых рассказала не только о своей болезни, но и об интимной жизни. Известно, что Самойлова родилась здоровым ребенком, только после прививки у нее появились проблемы с ногами и она перестала ходить. До определенного момента ее это вовсе не смущало.

Все произошло тогда, когда ее подруги начали бегать по романтическим свиданиям с мальчиками, а певица так и оставалась прикованной к инвалидной коляске и парни не обращали на нее внимания. Самойлова расстраивалась из-за этого до тех пор, пока не открыла для себя интернет. Там она могла познакомиться с кем угодно, не показывая себя.

Все же, многие парни переставали с ней общаться сразу же после того, как узнавали о ее болезни, однако потом появился Андрей. С ним у Самойловой были длительные отношения и она решила, что именно Андрей и станет ее первым парнем. Так, в момент интимной близости, когда оба уже лежали в постели, парень внезапно заявил о потере интереса к певице и рассказал, что ему понравилась другая девушка.

Со злости Юлия даже отбила чужого парня у другой девушки, однако долго их отношения не продлились и они расстались. Вскоре Самойлова встретила своего нынешнего мужа Алексея и в ее жизни все наладилось.