После свадьбы Шурыгина сделала аборт‍ и теперь ходит в церковь

Такие подробности личной жизни скандальной знаменитости стали известны по ходу съемок очередного выпуска шоу "Прямой эфир" с ведущим Андреем Малаховым.

После свадьбы с Андреем Шляниным жертва изнасилования в прошлом и YouTube- и Instagram-блогер в настоящем Диана Шурыгина сделала аборт‍ и теперь ходит в церковь. Такую информацию сообщил близкий к их семье человек, музыкант Саша Акт. По всей видимости, никто не ожидал, что информация такого плана прозвучит в эфире.

По ходу передачи вместе со своей подругой Александрой Стриженовой Диана Шурыгина пыталась доказать присутствующим, что только-только оправилась от случившегося с ней и теперь пытается продолжить нормальную жизнь. Кроме того, не так давно в откровенной беседе с Малаховым она поведала ему, что мечтает о крепкой семье и детях.

Ведущий "Прямого эфира", по собственному признанию, не мог поверить в услышанное. Тем не менее, он не стал говорить, что слова Саши Акта являются ложью, так как он действительно имеет деловые отношения с юной скандальной селебрити, а значит может и знать о ее семейных делах.