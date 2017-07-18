"Баба с возу - мужик в форму": Шнуров показал накаченный торс после развода

Фотография появилась сегодня в его личном профиле Instagram. В комментариях к нему поклонники удивились новому образу лидера музыкальной группы "Ленинград".

Известный российский 45-летний рок-музыкант и киноактёр Сергей Шнуров показал накаченный торс после развода, чем удивил свою многочисленную армию поклонников. Соответствующая фотография появилась на его официальной странице фотохостинга Instagram, после чего музыканта даже заподозрили в пользовании фотошопом. Многие признались, что совсем не ожидали, чтобы он начал заниматься спортом. "Сумасшедший старый)) Респект", "Чак Норис отдыхает !!!", "Всё дальше и дальше от амплуа алкаша в трениках", "Могёшь ещё,дедуль" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены), - писали они.

Некоторые также подумали, что Шнуров начал приводить себя в форму из-за развода с женой. "Баба с возу - мужик в форму", - выразили мнение эти пользователи сети. Сам же он никак не прокомментировал изменение своего образа жизни.