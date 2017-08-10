Спустя два года новых отношений Бондарчук не спешит разводиться с супругой Светланой

Поклонники продюсера часто интересуются, когда он решится узаконить отношения с возлюбленной Паулиной Андреевой, однако накануне выяснилось, что он до сих пор не расторг предыдущий брак.

Спустя два года новых отношений с российской 29-летней актрисой Паулиной Андреевой 51-летний продюсер Федор Бондарчук не спешит разводиться с супругой Светланой Бондарчук. Об этом с представителями СМИ поговорил человек из близкого окружения пары.

Как оказалось, хоть и открыто, но все же в любовницах Бондарчук держит новую возлюбленную по той причине, что никак не может оформить развод с пока еще настоящей супругой. До разрыва у Бондарчуков скопилось слишком много общего имущества, включая недвижимость и бизнес. Кроме того, и после него они по отдельности открыли некоторые дела. Теперь же через суд они надеятся доказать, что предпринимательство было начато автономно, однако для этого нужно собрать доказательства.

Тем не менее, как утверждает источник, такое положение дел не усугубляет отношения между Паулиной Андреевой и Федором Бондарчуком. По его мнению, она очень мудрая женщина,с которой он только молодеет и вдохновляется на новые проекты.