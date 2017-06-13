После окончания "Холостяка" Егор Крид оказался в центре скандала из-за денег

Знаменитый исполнитель и звезда шоу "Холостяк-6" Егор Крид сразу же после окончания шоу попал в центр скандала. Выяснилось, что несколько лет назад он должен был дать концерт в одном из городов России, однако по вине организаторов его отменили, теперь же они решили потребовать с Крида 500 тысяч рублей, которые тогда заплатили ему за выступление.

Стало известно, то 23-летний исполнитель теперь должен будет появиться на суде и ответить за то, что несколько лет назад его концерт в одном из городов России не состоялся. Организатор обвиняют звезду и его концертного директора в незаконном обогащении. Отмечается, что тогда Крид должен был дать концерт и, как обычно, предупредил организаторов о своих требованиях. Когда его группа приехала на место, то оказалось, что зал попросту не готов к выступлению, а техника и вовсе не соответствовала заявленной в техрайдере Крида.

Тогда команда приняла решение отменить концерт, однако организатор так и не получили 500 тысяч, которые ранее передали певцу в качестве гонорара.

В окружении Крида считают, что данное дело организаторам никак не выиграть, ведь концерт был сорван по их вине, а не артиста. Они также отметили, что Крид всегда выступает чисто, с документами и договорами у него все в порядке, потому в благоприятном исходе дела для артиста никто не сомневается.