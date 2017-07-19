В сеть слили фото интерьера клиники, в которой будет рожать Нюша

Люди из окружения беременной певицы рассказали, что она уже заключила контракт с платной медицинской клиникой "Лапино", базирующейся в одноименной деревне в Московской области.

В сеть слили фото интерьера клиники, в которой будет рожать 28-летняя исполнительница Нюша. Вместе со своим супругом Игорем Сивовым она решила, что будет встречать своего первенца на свет в инновационном центре "Лапино". Этот клинический госпиталь является одним из лучших во всей России. Для подобных событий его уже выбирали другие не менее известные отечественные звезды.

Друзья Нюши отмечают, что в данном клиническом госпитале существуют все условия для благоприятных родов, однако стоит это также немало. Певица заплатила за свой контракт один миллион рублей. Взамен ей предоставляется возможность неограниченное количество раз консультироваться у лучших гинекологов клиники, а также обследоваться у них. В центре есть бесплатный wi-fi, пятиразовое питание от шеф-повара, а также уютные палаты.