Двойник Сергея Лазарева получил дурную славу и подает на певца в суд

Сергей Лазарев оказался в центре скандала. Его двойник, повар из Москвы, заявил, что певец испортил ему жизнь тем, что на всю страну заявил об их сходстве, и теперь он намерен отправиться в суд.

Как известно, некоторое время назад знаменитый певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал видеоролик со спящим мужчиной, который на него невероятно похож. Примечательно, что рядом со спящим двойником Лазарева стояла открытая бутылка пива, потому исполнитель сразу заявил, что на кадрах не он, так как является приверженцем ЗОЖ и не употребляет спиртное.

Сразу же после этого ролика к 27-летнему повару из Москвы Ивану пришла дурная слава. В соцсети его мгновенно окрестили пьяницей, на улицах люди стали показывать пальцами. Молодой человек отмечает, что никогда не злоупотребляет спиртным, иногда позволяет себе выпить баночку пива и все. Но доказать он этого не может, потому решил потребовать от Лазарева, чтобы тот удалил злополучное видео.

Он написал артисту, что дело может дойти до суда, однако пока певец никак не отреагировал на его сообщение. Как рассказал Иван, в жизни он ни разу не воспользовался тем, что похож на знаменитого Сергея Лазарева. Знакомиться с девушками у него и без этого всегда получалось неплохо.

Также он рассказал, что сейчас у него тяжелый период в жизни, Иван переживает расставание с любимой девушкой, кроме того, у него много работы, потому он надеется, что Лазарев просто удалит видео и дело не дойдет до суда.